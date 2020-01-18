Ждать ли похолодания в конце января? Новейшие прогнозы синоптиков

В последующие недели в Латвии ожидаются погодные условия, характерные для ранней весны, поэтому и январь, и зима в целом станут самыми теплыми в истории метеонаблюдений.
Ранее была вероятность, что в конце января будет по крайней мере несколько морозных дней, но, согласно новейшим прогнозам, возможность прихода устойчивых морозов в ближайшее время ничтожна.
В последующие недели температура воздуха будет в основном выше нуля, возможно ее повышение до +10 градусов и рекорды тепла. Ниже нуля температура будет опускаться только на короткое время, снег тоже будет редким и кратковременным явлением.
Средняя температура января в Латвии до сих пор составляла около +3 градусов, на градус превышая рекорд прежнего самого теплого января - 1989 года, когда средняя температура составляла +1,8 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура выше нуля была в Латвии в первой половине зимы 2006-2007 годов, но затем последовали холодные февраль и март.
Процессы в природе свидетельствуют о наступлении весны - местами начали цвести деревья, появляются ростки весенних цветов.
Ранее сообщалось, что в декабре слишком рано расцвела сакура в парке Победы, а в первые дни нового года в Курземе и Риге замечены цветущие ольха и орешник.
Галерея: В парке Победы расцвела сакура
В 2013 и 2015 годах также на Рождество в Латвии также распустились некоторые весенние цветы, в лесах можно было найти лисички и другие грибы, а также встретить ежей и лягушек.