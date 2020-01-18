Ждать ли похолодания в конце января? Новейшие прогнозы синоптиков

Ранее была вероятность, что в конце января будет по крайней мере несколько морозных дней, но, согласно новейшим прогнозам, возможность прихода устойчивых морозов в ближайшее время ничтожна.

В последующие недели температура воздуха будет в основном выше нуля, возможно ее повышение до +10 градусов и рекорды тепла. Ниже нуля температура будет опускаться только на короткое время, снег тоже будет редким и кратковременным явлением.

Средняя температура января в Латвии до сих пор составляла около +3 градусов, на градус превышая рекорд прежнего самого теплого января - 1989 года, когда средняя температура составляла +1,8 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура выше нуля была в Латвии в первой половине зимы 2006-2007 годов, но затем последовали холодные февраль и март.

Процессы в природе свидетельствуют о наступлении весны - местами начали цвести деревья, появляются ростки весенних цветов.

Ранее сообщалось, что в декабре слишком рано расцвела сакура в парке Победы, а в первые дни нового года в Курземе и Риге замечены цветущие ольха и орешник.

Галерея: В парке Победы расцвела сакура