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Ждать ли похолодания в конце января? Новейшие прогнозы синоптиков

Мать-и-мачеха

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В последующие недели в Латвии ожидаются погодные условия, характерные для ранней весны, поэтому и январь, и зима в целом станут самыми теплыми в истории метеонаблюдений.

Ранее была вероятность, что в конце января будет по крайней мере несколько морозных дней, но, согласно новейшим прогнозам, возможность прихода устойчивых морозов в ближайшее время ничтожна. 

В последующие недели температура воздуха будет в основном выше нуля, возможно ее повышение до +10 градусов и рекорды тепла. Ниже нуля температура будет опускаться только на короткое время, снег тоже будет редким и кратковременным явлением.

Средняя температура января в Латвии до сих пор составляла около +3 градусов, на градус превышая рекорд прежнего самого теплого января - 1989 года, когда средняя температура составляла +1,8 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура выше нуля была в Латвии в первой половине зимы 2006-2007 годов, но затем последовали холодные февраль и март. 

Процессы в природе свидетельствуют о наступлении весны - местами начали цвести деревья, появляются ростки весенних цветов. 

Ранее сообщалось, что в декабре слишком рано расцвела сакура в парке Победы, а в первые дни нового года в Курземе и Риге замечены цветущие ольха и орешник.

Галерея: В парке Победы расцвела сакура

В 2013 и 2015 годах также на Рождество в Латвии также распустились некоторые весенние цветы, в лесах можно было найти лисички и другие грибы, а также встретить ежей и лягушек. 

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