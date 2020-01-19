Вс, 19.01.2020
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Дожди, ветер и даже снегопад: синоптики озвучили погоду на неделю

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

На следующей неделе в Латвии будет часто дуть сильный западный ветер, а осадков будет немного, прогнозируют синоптики. 

В понедельник западный, юго-западный ветер начнет усиливаться, во вторник его скорость порывами достигнет 14-19 метров в секунду, а температура повысится до +5..+8 градусов. 

Во второй половине дня во вторник в Латвию придет с севера холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, а в среду и четверг местами, в том числе в столице, ожидается снегопад.

Затем с запада снова придет тепло, и температура повысится до +3..+8 градусов.

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