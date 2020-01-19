Дожди, ветер и даже снегопад: синоптики озвучили погоду на неделю

На следующей неделе в Латвии будет часто дуть сильный западный ветер, а осадков будет немного, прогнозируют синоптики.
В понедельник западный, юго-западный ветер начнет усиливаться, во вторник его скорость порывами достигнет 14-19 метров в секунду, а температура повысится до +5..+8 градусов.
Во второй половине дня во вторник в Латвию придет с севера холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, а в среду и четверг местами, в том числе в столице, ожидается снегопад.
Затем с запада снова придет тепло, и температура повысится до +3..+8 градусов.