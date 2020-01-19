Снега не было и нет: Латвия идет на антирекорд

Ранее меньше всего дней со снегом было зимой 2013-2014 годов, когда с 1 октября по 16 января было восемь дней со снегом.

Если и дальше температура воздуха будет выше нормы, нынешняя зима установит антирекорд по количеству дней со снегом.

В среднем за последние 60 лет снег лежал в Латвии от 23 дней на побережье Балтийского моря до 53 дней в окрестностях Алуксне.

В этом сезоне, начавшемся 1 октября, снега вообще не было на части территории Курземе и в Айнажи, а больше всего дней со снежным покровом было в Алуксне - 13.

В столице снег лежал три дня.