Пн, 20.01.2020
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В понедельник выглянет солнце; осадков не ожидается

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В понедельник в Латвии осадков не ожидается, выглянет солнце, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +2..+6 градусов.

В Риге ожидается частичная облачность, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а солнце прогреет воздух до +5 градусов.

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