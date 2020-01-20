В понедельник выглянет солнце; осадков не ожидается

ЦиклонПогодаВ понедельник выглянет солнце; осадков не ожидается 1 20 января 2020, 7:06В понедельник выглянет солнце; осадков не ожидаетсяРусский TVNETИллюстративное фотоФОТО: Una Kupruka/LETAВ понедельник в Латвии осадков не ожидается, выглянет солнце, сообщает агентство LETA.Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15 метров в секунду.Воздух прогреется до +2..+6 градусов.В Риге ожидается частичная облачность, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а солнце прогреет воздух до +5 градусов. 1 погода