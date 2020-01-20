Каким будет февраль? Синоптики сделали новый прогноз

Ожидается, что в начале февраля средняя температура воздуха будет выше нуля градусов. Как и в первые два месяца зимы, атлантические циклоны будут приносить порывистый ветер и осадки.

Во время солнечной погоды вырастет вероятность, что будут установлены новые рекорды тепла.

В течение февраля длина светлого времени суток увеличится на два часа, и в конце месяца солнце будет греть так же, как в середине октября, когда местами температура воздуха поднималась до +20 градусов.

Обычно снег и лед в феврале задерживают потепление, но этой зимой снега нет ни в Латвии, ни на окружающих территориях, кроме того, вода в море на 1-4 градуса теплее нормы.

По этой причине большое количество рекордов тепла возможно и в марте.

Синоптики прогнозируют, что самым теплым днем на этой неделе станет вторник, когда при сильном западном ветре воздух прогреется до +5..+8 градусов, однако и во второй половине недели потеплеет до +3..+7 градусов. Самая холодная погода ожидается в ночь на четверг, когда похолодает до -4 градусов. Местами жидаются осадки, главным образом, в виде дождя.

На следующей неделе в Латвии, возможно, осадков будет больше.