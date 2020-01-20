Пн, 20.01.2020
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Во вторник ожидается теплая погода с сильным ветром и небольшим дождем

Сильный ветер

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во вторник с утра и днем будет дуть сильный западный ветер, а температура воздуха в Латвии повысится до +5..+8 градусов, прогнозируют синоптики.

Скорость порывов ветра по всей стране составит 14-19 метров в секунду.

Ожидается облачная погода, местами будет моросить дождь. Во второй половине дня с севера придет холодный атмосферный фронт, который принесет дождь на большей части территории страны. К вечеру небо прояснится.

В Риге во вторник небо будет затянуто облаками, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Скорость порывов западного ветра будет достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +7..+8 градусов.

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