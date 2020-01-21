Известно, когда наступит астрономическая весна

С момента зимнего солнцестоянии в Латвии стало дольше светить солнце - на час. Об это свидетельствуют данные Солнечного калькулятора Национального управления атмосферы и океанов США.
Самым коротким днем 2019 года стало 22 декабря, когда солнце в Риге встало в девять утро, а зашло в 15:44. Солнце показалось на шесть часов и неполные 44 минуты.
21 января 2020 года солнце взошло в 8:42, а закат ожидается в 16:27. Продолжительность дня - семь часов и неполные 45 минут.
В начале февраля завершиться трехмесячный темный период, а самый светлый период начнется в в мае и продолжится до августа. Астрономическая весна начнется в ночь с 20 на 21 марта, а уже 18 марта день будет длиннее ночи.
С учетом того, что не было устойчивых морозов, прогнозировать начало метеорологической весны. По традиции, весна наступает когда температура воздуха держится стабильно выше ноля.
Как ранее сообщал TVNET, синоптики прогнозируют, что в начале февраля средняя температура воздуха будет выше нуля градусов. Как и в первые два месяца зимы, атлантические циклоны будут приносить порывистый ветер и осадки.