Известно, когда наступит астрономическая весна

Самым коротким днем 2019 года стало 22 декабря, когда солнце в Риге встало в девять утро, а зашло в 15:44. Солнце показалось на шесть часов и неполные 44 минуты.

21 января 2020 года солнце взошло в 8:42, а закат ожидается в 16:27. Продолжительность дня - семь часов и неполные 45 минут.

В начале февраля завершиться трехмесячный темный период, а самый светлый период начнется в в мае и продолжится до августа. Астрономическая весна начнется в ночь с 20 на 21 марта, а уже 18 марта день будет длиннее ночи.

С учетом того, что не было устойчивых морозов, прогнозировать начало метеорологической весны. По традиции, весна наступает когда температура воздуха держится стабильно выше ноля.