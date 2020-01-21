Какой будет погода в среду

На большей части территории страны скорость порывов ветра в среду не превысит 11-16 метров в секунду.

Временами небо будет проясняться, выглянет солнце. Во многих районах ожидаются кратковременные осадки - дождь, град и снег.

Температура воздуха составит 0..+5 градусов. Местами - главным образом в Видземе и Латгале - на дорогах может образоваться обледенение.

В Риге в среду из-за облаков будет выглядывать солнце, временами возможны осадки. Ночью будет дуть умеренный западный ветер. Днем северо-западный ветер усилится, скорость его порывов будет достигать 21 метра в секунду. Температура воздуха составит +3..+4 градуса.

Стоит отметить, что средняя температура в Латвии во второй декаде января составила +3,6 градуса, что на 6,8 градуса превышает климатическую норму, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Минимальной температурой были -4 градуса 18 января в Мадоне, максимальной - +10,3 градуса 15 января в Мерсрагсе, что стало национальным рекордом тепла для второй декады января.

На этой неделе побито уже 11 температурных рекордов, в том числе рекорд для 21 января в Риге. В течение дня последуют новые рекорды, так как температура воздуха повысится до +6..+9 градусов.

Количество осадков во второй декаде месяца составило 65% нормы. Самый сильный ветер - 24 метра в секунду - зафиксирован 12 января в Вентспилсе.