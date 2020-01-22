В среду ожидается сильный ветер: объявлено жёлтое предупреждение

В среду в Латвии порывы северо-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, а на побережье - до 17-22 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на всём побережье, в том числе столицы, объявил жёлтое предупреждение о сильном ветре.
Сквозь облака будет проглядывать солнце, во многих местах ожидаются кратковременные осадки - в основном небольшой дождь, град и снег.
Температура воздуха составит 0..+5 градусов. В некоторых местах на дорогах ожидается обледенение.
В Риге ожидается порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Будет светить солнце, местами ожидаются осадки. Температура воздуха составит +4 градуса.