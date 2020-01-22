Ср, 22.01.2020
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В среду ожидается сильный ветер: объявлено жёлтое предупреждение

ФОТО: Artūrs Ķipsts/LETA

В среду в Латвии порывы северо-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, а на побережье - до 17-22 метров в секунду, прогнозируют синоптики. 

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на всём побережье, в том числе столицы, объявил жёлтое предупреждение о сильном ветре. 

Сквозь облака будет проглядывать солнце, во многих местах ожидаются кратковременные осадки - в основном небольшой дождь, град и снег. 

Температура воздуха составит 0..+5 градусов. В некоторых местах на дорогах ожидается обледенение. 

В Риге ожидается порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Будет светить солнце, местами ожидаются осадки. Температура воздуха составит +4 градуса. 

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