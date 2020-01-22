В ближайшую неделю ожидаются новые рекорды тепла

Ожидается, что вечером 23 января в Курземе будут побиты температурные рекорды этого дня, а после полуночи может быть побит рекорд 24 января для всей Латвии - это +6,8 градуса, зарегистрированные в 1949 году.

24 января - единственный день в Латвии, когда ни разу не регистрировалась температура +7 градусов, а третья декада января - единственная, когда ни разу не регистрировалось +10. По прогнозам, самыми теплыми днями на следующей неделе станут вторник и пятница.