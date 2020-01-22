Ср, 22.01.2020
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Температура ночью опустится ниже нуля

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на четверг, 23 января, во многих районах Латвии, в основном в Видземе и Латгале, температура воздуха опустится до -1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Теплее всего, до +4 градусов, будет на берегу открытого моря в Курземе. Местами возможны осадки и обледенение дорог.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в первой половине дня в четверг он утихнет и сменится западным, юго-западным.

Днем на солнце потеплеет до 0..+5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ночью будет дуть сильный северо-западный ветер, днем он стихнет и сменится юго-западным. Температура воздуха будет на пару градусов выше нуля.

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