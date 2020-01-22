Температура ночью опустится ниже нуля

Теплее всего, до +4 градусов, будет на берегу открытого моря в Курземе. Местами возможны осадки и обледенение дорог.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в первой половине дня в четверг он утихнет и сменится западным, юго-западным.

Днем на солнце потеплеет до 0..+5 градусов.