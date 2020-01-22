Температура ночью опустится ниже нуля

В ночь на четверг, 23 января, во многих районах Латвии, в основном в Видземе и Латгале, температура воздуха опустится до -1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.
Теплее всего, до +4 градусов, будет на берегу открытого моря в Курземе. Местами возможны осадки и обледенение дорог.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в первой половине дня в четверг он утихнет и сменится западным, юго-западным.
Днем на солнце потеплеет до 0..+5 градусов.
В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ночью будет дуть сильный северо-западный ветер, днем он стихнет и сменится юго-западным. Температура воздуха будет на пару градусов выше нуля.