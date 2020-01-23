И о погоде: в пятницу - новые рекорды

В пятницу температура воздуха повысится до +4...+7 градусов по шкале Цельсия. Ожидается, что будет побит рекорд 24 января, сообщает агентство LETA.
Прогнозируется облачность, а также на большей части территории страны пройдет небольшой дождь.
В восточной части Латвии порывы ветра достигнут 9-14 м/c, на побережье - до 17 м/c.
В Риге ожидается облачность, кратковременные осадки в виде дождя, столбик термометра поднимется до +6...+7 градусов.
Как уже писал TVNET, ожидается, что в начале февраля средняя температура воздуха будет выше нуля градусов. Как и в первые два месяца зимы, атлантические циклоны будут приносить порывистый ветер и осадки.