Пт, 24.01.2020
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Усилится влияние циклонов: прогноз синоптиков на следующую неделю

ФОТО: AP/Scanpix

На следующей неделе в Латвии снег и дождь будет идти чаще, прогнозируют Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System. 

В субботу ожидается частичная облачность без существенных осадков, а в воскресенье будет пасмурно и дождливо.

Температура воздуха составит до +6 градусов, ночью на дорогах возможен гололед. 

Со вторника усилится влияние циклонов, осадки будут чаще.

Температура воздуха на следующей неделе составит от 0..+6 градусов, по ночам местами будет подмораживать.

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