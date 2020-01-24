Пт, 24.01.2020
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Какую погоду ожидать в субботу

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В субботу облачность в Латвии уменьшится, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ночью на юге и востоке страны еще возможен небольшой дождь. Утром местами, в основном на севере Видземе, могут обледенеть дороги. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.

Днем температура повысится до +2..+6 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, местами порывами до 10-15 метров в секунду.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха и ночью, и днем составит +5 градусов.

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