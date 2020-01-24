Какую погоду ожидать в субботу

Ночью на юге и востоке страны еще возможен небольшой дождь. Утром местами, в основном на севере Видземе, могут обледенеть дороги. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.

Днем температура повысится до +2..+6 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, местами порывами до 10-15 метров в секунду.