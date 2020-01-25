Погода: январь идет на рекорды

Рекорд 24 января не побит разве что в Павилосте, Вентспилсе, Айнажи, Колке и Елгаве. Максимальная температура воздуха в этот день составила от +4,8 градусов по шкале Цельсия в Алуксне до +7,6 градусов в Мерсрагсе.

+7,6 градусов - новый температурный рекорд для всей Латвии. Предыдущий был +6,8 в 1949 году. ДО этого 24 января было единственным днем в году, в который температура воздуха ни разу не достигала полных + 7 градусов.

Теплая погода сохранилась, поэтому в ночь на субботу в Лиепае, Салдусе, Приекули, Зосены, Алуксне, Мадоне, Екабпилсе, Даугавпилсе и Резекне установлен рекорд 25 января.

Январь этого года уже стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Если сбудутся прогнозы на февраль, то эта зима станет самой теплой и побьет рекорд 1924-1925 года, когда в декабре, январе и феврале средняя температура составила +1 градус. Средняя температура этой зимой - плюс 2,9 градуса.

Сегодня, в субботу, 25 января, небо над Латвией будет частично затянуто облаками, осадков не ожидается и во многих районах страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики. Температура воздуха составит +3..+6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, скорость порывов ветра в Видземе и Латгале составит до 13 метров в секунду.

В Риге ожидается солнечная погода, температура воздуха составит до +5 градусов, умеренный ветер будет дуть с запада, северо-запада.