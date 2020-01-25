В воскресенье ожидается пасмурная погода и небольшой дождь

Ночь пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит -2..+3 градуса, а на побережье - до +5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +3..+6 градусов.

Скорость порывов западного, юго-западного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, а на побережье - 17 метров в секунду.