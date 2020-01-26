Новая неделя начнется с дождей

В Курземе и Земгале ожидается кратковременный дождь. На большей части территории страны образуется дымка, небо будет затянуто облаками.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..+5 градусов.