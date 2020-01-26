Вс, 26.01.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Новая неделя начнется с дождей

Вантовый мост в дождливую погоду

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник самые обильные дожди ожидаются в Видземе, Латгале и Селии, местами пройдет также мокрый снег, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале ожидается кратковременный дождь. На большей части территории страны образуется дымка, небо будет затянуто облаками.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха как ночью, так и днем составит +1..+5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, возможно образование дымки. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +3..+5 градусов.

Читать также

НАВЕРХ