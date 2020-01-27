На этой неделе в Латвии ожидается снег

Снежный покров может образоваться главным образом на востоке страны. В основном будет умеренный ветер, иногда ожидается туман. Температура воздуха будет составлять от -3 до +6 градусов. В конце недели - начале февраля - воздух может прогреться до +7..+9 градусов.