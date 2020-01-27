Пн, 27.01.2020
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На этой неделе в Латвии ожидается снег

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На этой неделе в Латвии небо будет проясняться редко, и ожидаются частые осадки - в основном небольшой дождь, местами умеренный дождь и снег, прогнозируют синоптики. 

Снежный покров может образоваться главным образом на востоке страны. В основном будет умеренный ветер, иногда ожидается туман. Температура воздуха будет составлять от -3 до +6 градусов. В конце недели - начале февраля - воздух может прогреться до +7..+9 градусов. 

На следующей неделе в Европу, возможно, придёт более сухой и прохладный воздух из Арктики. 

Согласно данным, собранным Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, среднемесячная температура за этот месяц и всю нынешнюю зиму составляет около +3 градусов.

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