На этой неделе в Латвии ожидается снег

На этой неделе в Латвии небо будет проясняться редко, и ожидаются частые осадки - в основном небольшой дождь, местами умеренный дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Снежный покров может образоваться главным образом на востоке страны. В основном будет умеренный ветер, иногда ожидается туман. Температура воздуха будет составлять от -3 до +6 градусов. В конце недели - начале февраля - воздух может прогреться до +7..+9 градусов.
На следующей неделе в Европу, возможно, придёт более сухой и прохладный воздух из Арктики.
Согласно данным, собранным Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, среднемесячная температура за этот месяц и всю нынешнюю зиму составляет около +3 градусов.