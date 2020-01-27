Январь: зацвели подснежники, примулы и анютины глазки
В общедоступной группе в сети Facebook Salaspils/Саласпилс/Kirchholm, пользователь Наталья Левченко опубликовала фотографии подснежников. Первые вестники весны расцвели в январе.
Участники группы стали активно добавлять фотокомментарии. Пользователи пишут, что русская народная сказка "12 месяцев", в которой идет повествование о поиске подснежников в лесу зимой, из ряда фантазий превратилась в реальность.
Стоит отметить, что ряд белорусских и украинских СМИ также сообщают о цветении подснежников в разных городах.