Пн, 27.01.2020
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Январь: зацвели подснежники, примулы и анютины глазки
фото

Подcнежники. Конец января 2020 года

ФОТО: Facebook/Natalia Levchenko

В общедоступной группе в сети Facebook Salaspils/Саласпилс/Kirchholm, пользователь Наталья Левченко опубликовала фотографии подснежников. Первые вестники весны расцвели в январе. 

Посднежники в январе.

ФОТО: Facebook/Natalia Levchenko

Участники группы стали активно добавлять фотокомментарии. Пользователи пишут, что русская народная сказка "12 месяцев", в которой идет повествование о поиске подснежников в лесу зимой, из ряда фантазий превратилась в реальность.

Фотография распустившихся в январе цветов.

ФОТО: Facebook/Inta Smilga

Примулы и подснежники

ФОТО: Facebook/Тамара Будкевич

Стоит отметить, что ряд белорусских и украинских СМИ также сообщают о цветении подснежников в разных городах. 

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