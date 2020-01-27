Какими могут быть последствия теплой зимы

По словам ученого, насекомые размножаются в лужах, которые появляются весной во время таяния снега. Так как снега очень мало, у этих насекомых не будет места, где плодиться, а это, в свою очередь, приведет к нехватке еды для птиц, которые едят маленьких жучков.

Нехватка снега может привести к плохой урожайности различных культу, так как снежный покров является источников влаги для почвы, а также защищает зимние культуры от снега и мороза.

Ранее NASA опубликовало информацию, что минувшее десятилетие на всей планете стало самым теплым. Тем временем латвийские синоптики сообщили, что январь этого года уже стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Если сбудутся прогнозы на февраль, то эта зима станет самой теплой и побьет рекорд 1924-1925 года, когда в декабре, январе и феврале, средняя температура составила +1 градус. Средняя температура этой зимой - плюс 2,9 градуса.

Как уже писал TVNET, в опубликованном на этой неделе сообщении Банка международных расчетов сказано, что климатические изменения могут вызвать и экономический кризис. В сообщении руководителей центрабанков стран предупредили, что сейчас в их распоряжении не хватает инструментов, чтобы предотвратить один из крупнейших экономических катаклизмов в истории, сообщал The New York Times.

В сообщении базируемого в Швейцарии Банка международных расчетов сказано, что есть сигналы, которые свидетельствуют - климатические изменения уже в течение ближайших десятилетий повлияют не только на погодные и природные явления, но и на финансовую сферу.