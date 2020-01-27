Во вторник ожидается характерная для зимы погода

Во вторник в Латвии сохранится облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируют синоптики.
Ночью в Латгале возможен небольшой снегопад. Ночью и в утренние часы в стране местами обледенеют дороги, во многих районах ожидается также туман.
Минимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса. В течение дня она поднимется до +1..+5 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге во вторник существенных осадков не ожидается, небо преимущественно будет покрыто облаками. Слабый или умеренный южный ветер перейдет в юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью упадет до нуля, а днем не превысит +4 градусов.