Прогноз погоды: возможны морозы

Самыми теплыми днями этой недели станут суббота и воскресенье. Однако, на следующей неделе температура воздуха может существенно понизиться, прогнозируют синоптики.
Уже сегодня вечером в Латгале, а также на части территории Видземе образуется снежный покров. К концу недели снег растает, потому что температура воздуха по всей Латвии поднимется до +4..+8 градусов, временами ожидается дождь.
Прогнозы погоды на следующую неделю пока отличаются. Возможно, Латвию ждет лишь небольшой и кратковременный мороз, однако есть вероятность, что образуется снежный покров, а температура воздуха ночью местами по стране будет опускаться до -10 градусов.
Прогноз погоды на месяц существенно не изменился. В течение большей части февраля ожидается нехарактерно теплая и влажная для латвийской зимы погода.
Вероятность того, что февраль этого года станет самым теплым в истории метеонаблюдений, меньше, чем в январе.
Как сообщалось, средняя температура в январе этого года составила +3 градуса, что выше прежнего рекорда 1989 года, когда средняя температура по стране составляла +1,8 градуса.