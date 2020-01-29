Прогноз погоды: возможны морозы

Уже сегодня вечером в Латгале, а также на части территории Видземе образуется снежный покров. К концу недели снег растает, потому что температура воздуха по всей Латвии поднимется до +4..+8 градусов, временами ожидается дождь.

Прогнозы погоды на следующую неделю пока отличаются. Возможно, Латвию ждет лишь небольшой и кратковременный мороз, однако есть вероятность, что образуется снежный покров, а температура воздуха ночью местами по стране будет опускаться до -10 градусов.

Прогноз погоды на месяц существенно не изменился. В течение большей части февраля ожидается нехарактерно теплая и влажная для латвийской зимы погода.

Вероятность того, что февраль этого года станет самым теплым в истории метеонаблюдений, меньше, чем в январе.