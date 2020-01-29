В четверг местами может образоваться снежный покров

В среду вечером и в четверг в Латгале и на части территории Видземе образуется небольшой снежный покров, прогнозируют синоптики.
На остальной территории страны ожидается кратковременный дождь, местами выглянет солнце.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -2..+3 градуса, днем - до 0..+3 градусов на востоке и +3..+5 градусов на остальной территории страны.
В Риге в ближайшие сутки пройдут небольшие дожди, днем может выглянуть солнце. Температура воздуха ночью приблизится к нулевой отметке, а днем составит +4 градуса.