Ср, 29.01.2020
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В четверг местами может образоваться снежный покров

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду вечером и в четверг в Латгале и на части территории Видземе образуется небольшой снежный покров, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны ожидается кратковременный дождь, местами выглянет солнце.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -2..+3 градуса, днем - до 0..+3 градусов на востоке и +3..+5 градусов на остальной территории страны.

В Риге в ближайшие сутки пройдут небольшие дожди, днем может выглянуть солнце. Температура воздуха ночью приблизится к нулевой отметке, а днем составит +4 градуса.

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