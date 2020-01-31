На следующей неделе столбик термометра опустится до -10 градусов

Суббота и воскресенье в Латвии будут теплыми и дождливыми, а следующая неделя будет одной из самых прохладных этой зимой, со ссылкой на прогнозы синоптиков пишет LETA.
В субботу Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет умеренное количество осадков.
Самые высокие температуры будут в субботу вечером и в ночь на воскресенье, когда столбик термометра поднимется до +5 .. + 8 градусов.
В воскресенье также ожидается дождь с порывами западного, юго-западного ветра.
В понедельник температура воздуха опустится до -1 .. + 4 градусов.
Согласно текущим прогнозам, самая холодная погода ожидается со вторника по четверг с минимальной температурой 0 .. -10 градусов и небольшим снежным покровом.
В конце следующей недели температура воздуха может снова повыситься до +3 .. + 8 градусов.
Февраль в целом, вероятно, будет на пять градусов теплее нормы - средняя месячная температура воздуха ожидается выше нуля.
Если сбудется этот прогноз, средняя зимняя температура в календарном году 2019-2020 составит около 2,5 градусов, превысив рекорд предыдущей самой теплой зимы на полтора градуса.