На следующей неделе столбик термометра опустится до -10 градусов

В субботу Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет умеренное количество осадков.

Самые высокие температуры будут в субботу вечером и в ночь на воскресенье, когда столбик термометра поднимется до +5 .. + 8 градусов.

В воскресенье также ожидается дождь с порывами западного, юго-западного ветра.

В понедельник температура воздуха опустится до -1 .. + 4 градусов.

Согласно текущим прогнозам, самая холодная погода ожидается со вторника по четверг с минимальной температурой 0 .. -10 градусов и небольшим снежным покровом.

В конце следующей недели температура воздуха может снова повыситься до +3 .. + 8 градусов.

Февраль в целом, вероятно, будет на пять градусов теплее нормы - средняя месячная температура воздуха ожидается выше нуля.