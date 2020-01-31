В субботу потеплеет, пройдут дожди

Ночью и утром ожидается моросящий дождь и туман, температура воздуха составит 0..+5 градусов, в Латгале и Видземе дороги могут обледенеть.

Днем начиная с запада облачность усилится, пройдут дожди, южный, юго-западный ветер усилится до 15 м/c в порывах на побережье. Днем потеплеет до 5..+8 градусов, на востоке Латвии температура повысится до +5 градусов в ночь на воскресенье.