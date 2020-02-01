Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, побив рекорды на 1 февраля

Вечером после дождя температура воздуха поднимется до +5..+8 градусов, побив рекорд для 1 февраля.

Немного усилится южный, юго-западный ветер.

На побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В Риге в субботу будет пасмурно, в середине дня и вечером пройдет сильный дождь, скорость южного ветра составит 11 метров в секунду.