Сб, 1.02.2020
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Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, побив рекорды на 1 февраля

Дождь в городе

ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

В субботу, 1 февраля, Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет дожди умеренной интенсивности, прогнозируют синоптики.

Вечером после дождя температура воздуха поднимется до +5..+8 градусов, побив рекорд для 1 февраля.

Немного усилится южный, юго-западный ветер.

На побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В Риге в субботу будет пасмурно, в середине дня и вечером пройдет сильный дождь, скорость южного ветра составит 11 метров в секунду.

Вечером температура воздуха поднимется до +7..+8 градусов, и таким теплым 1 февраля в столице будет впервые в истории метеонаблюдений.

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