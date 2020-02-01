Сб, 1.02.2020
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Погода на воскресенье: снова дожди, снова рекорды тепла

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье, 2 февраля, в Латвии сохранится теплая, в основном пасмурная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

В субботу вечером и в ночь на воскресенье температура воздуха повысится до +5..+8 градусов, во многих местах будут побиты рекорды для 1 и 2 февраля.

В воскресенье днем температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В основном сохранится пасмурная погода, временами будет идти дождь.

Скорость западного ветра составит 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.

В Риге в воскресенье временами также ожидается дождь, небо будет облачным, температура воздуха составит +5..+8 градусов.

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