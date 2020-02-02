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Прогноз на воскресенье: дождь и плюсовая температура

Дождь

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в Латвии будет в основном дождливо и пасмурно. К вечеру в Курземе небо прояснится, прогнозируют синоптики. 

Температура воздуха составит +4..+7 градусов. К вечеру могут обледенеть дороги. 

Порывы юго-западного и северо-западного ветра - особенно на юге страны - усилятся до 12-17 метров в секунду. На побережье южного Курземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду.  

Во второй день февраля в Риге будет дождь и умеренный юго-западный ветер, а к вечеру ожидаются порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет составлять около +6 градусов. 

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