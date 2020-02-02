Прогноз на воскресенье: дождь и плюсовая температура

Порывы юго-западного и северо-западного ветра - особенно на юге страны - усилятся до 12-17 метров в секунду. На побережье южного Курземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Во второй день февраля в Риге будет дождь и умеренный юго-западный ветер, а к вечеру ожидаются порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет составлять около +6 градусов.