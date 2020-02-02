1 и 2 февраля почти на всех станциях метеонаблюдений побиты рекорды тепла

В субботу и в ночь на воскресенье на большинстве станций метеонаблюдений побиты рекорды тепла для 1 и 2 февраля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
По всей стране температура воздуха поднялась выше +5,5 градуса, а в Добеле и Бауске составила +8 градусов.
Общенациональный рекорд тепла не побит - 1 февраля 1990 года в Курземе столбики термометров поднялись до +8,4 градуса, а 2 февраля 2002 года максимальная температура воздуха в Латвии составила +9,1 градуса.
Прошедший январь был самым теплым первым месяцем года в истории метеорологических наблюдений в Латвии. Ожидается, что и в февраль будет теплым, а нынешняя зима в целом станет самой теплой за все время метеонаблюдений в стране.