Вс, 2.02.2020
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Следующая неделя может стать самой холодной этой зимой

ФОТО: pixabay.com

На следующей неделе в Латвию придет воздух из Арктики, который принесет холодную и солнечную погоду, прогнозируют синоптики.

Возможно, следующая неделя станет самой холодной этой зимой.

На большей части территории страны температура воздуха понизится до -2..-6 градусов во вторник утром и до -4..-9 градусов в ночь на среду.

В среду и четверг во многих регионах ожидается снег и дождь. Самый сильный мороз возможен в ночь на субботу в Видземе и Латгале, где температура воздуха опустится ниже -10 градусов.

В конце недели, скорее всего, в Латвию вернется теплая погода.

Месячный прогноз существенно не изменился - большую часть февраля ожидается теплая и влажная погода.

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