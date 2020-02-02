Следующая неделя может стать самой холодной этой зимой

На следующей неделе в Латвию придет воздух из Арктики, который принесет холодную и солнечную погоду, прогнозируют синоптики.
Возможно, следующая неделя станет самой холодной этой зимой.
На большей части территории страны температура воздуха понизится до -2..-6 градусов во вторник утром и до -4..-9 градусов в ночь на среду.
В среду и четверг во многих регионах ожидается снег и дождь. Самый сильный мороз возможен в ночь на субботу в Видземе и Латгале, где температура воздуха опустится ниже -10 градусов.
В конце недели, скорее всего, в Латвию вернется теплая погода.
Месячный прогноз существенно не изменился - большую часть февраля ожидается теплая и влажная погода.