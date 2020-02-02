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В понедельник станет холоднее, ожидаются кратковременные осадки

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

В понедельник в Латвии начнется понижение температуры воздуха, во многих регионах ожидаются кратковременные осадки - в основном небольшой дождь, также возможны снег и град.

По прогнозам синоптиков, хотя в целом будет облачно, днем временами выглянет солнце. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -1..+4 градусов, максимальная температура днем составит +1..+5 градусов.

В Риге в понедельник ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха составит +1..+4 градуса.

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