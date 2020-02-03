Наступившая неделя может стать не только самой холодной, но и самой солнечной этой зимой

Во вторник осадков не ожидается, в Видземе и Латгале будет солнечно.

Ночью температура воздуха понизится до 0..-6 градусов, днем составит -2..+3 градуса.

В среду во многих регионах возможен снег, ожидается солнце и усиление западного ветра. Ночью на востоке прогнозируется мороз до -9 градусов, днем на побережье в Курземе температура составит до +4 градусов.

В четверг усилятся осадки, в восточных регионах страны может образоваться снежный покров. Ночь с пятницы на субботу будет самой холодной на этой неделе - местами в Видземе и Латгале температура воздуха опустится до -10 градусов и ниже.