Пн, 3.02.2020
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Наступившая неделя может стать не только самой холодной, но и самой солнечной этой зимой

Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Наступившая неделя может стать не только самой холодной, но и самой солнечной нынешней зимой, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Во вторник осадков не ожидается, в Видземе и Латгале будет солнечно.

Ночью температура воздуха понизится до 0..-6 градусов, днем составит -2..+3 градуса.

В среду во многих регионах возможен снег, ожидается солнце и усиление западного ветра. Ночью на востоке прогнозируется мороз до -9 градусов, днем на побережье в Курземе температура составит до +4 градусов.

В четверг усилятся осадки, в восточных регионах страны может образоваться снежный покров. Ночь с пятницы на субботу будет самой холодной на этой неделе - местами в Видземе и Латгале температура воздуха опустится до -10 градусов и ниже.

В конце этой и на следующей неделе вновь ожидается потепление с осадками в виде дождя и снега.

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