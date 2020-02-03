В ночь на вторник возможен мороз

Существенных осадков не ожидается. Вторник будет в основном солнечным, больше облаков сохранится в Курземе и Земгале. Днем потеплеет до -2..+3 градусов.

В Риге в четвертый день февраля будет солнечно, осадков не ожидается. Во второй половине дня подует умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура составит около нуля градусов.

Как сообщалось ранее, наступившая неделя может стать не только самой холодной, но и самой солнечной нынешней зимой, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Однако, средняя температура воздуха в январе 2020 года составила +3,1 градуса, что на 1,3 градуса больше, чем в январе 1989 года, когда был установлен предыдущий рекорд тепла для этого месяца, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в январе за период 1981-2010 гг. в 2020 году была превышена на 6,3 градуса. Отклонение температуры от нормы составило от +5,5 градуса в Вентспилсе и Колке до +7 градусов в Руене.

На протяжении всего предыдущего месяца столбик термометра не опускался ниже отметки -6 градусов. Наиболее высокая температура воздуха была зафиксирована 15 января в Мерсрагсе - +10,3 градуса.