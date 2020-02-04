Синоптики предупреждают о морозе

Количество облаков в ближайшие сутки будет небольшим и переменчивым, с утра и днем местами ожидается кратковременный снег.

Ночью будет дуть слабый ветер, днем - умеренный западный, северо-западный ветер, скорость порывов которого на побережье составит 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в среду составит от 0..-2 градусов на востоке страны до +3..+4 градусов в Курземе.

В Риге в среду увеличится облачность, в столице ожидается кратковременный снег, а также выглянет солнце. Ночью температура воздуха в Риге снизится до -3 градусов, а в пригороде - до -6 градусов. Днем будет дуть умеренный западный ветер, а температура увеличится до +2 градусов.