Новейшие прогнозы синоптиков: возможна буря и рекорды тепла

В четверг ночью и утром пройдут дожди, в восточной части страны снег, будет дуть порывистый ветер.

В пятницу ночью и утром по всей стране усилится мороз, местами до -10 градусов, в субботу ночью и утром снегопад ожидается в Видземе, Латгале и частично в Земгале, днем потеплеет до 0..+5 градусов, а в ночь на воскресенье снова подморозит.

По нынешним прогнозам Global Forecast System, в ночь на понедельник скорость южного, юго-западного ветра в порывах превысит 20 м/с, на побережье увеличится до 30 м/с. В море повысится уровень воды.

В понедельник может потеплеть до +9 градусов. Так же тепло 10 февраля было в 2015 и 2016 годах. Ожидается дождь, местами сильный.