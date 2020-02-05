Ночью ожидается дождь, снег и порывистый ветер

Западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью повысится до 0..+5 градусов.

Днем небо прояснится, облачность сохранится местами в Курземе. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха в середине дня составит от +4 градусов в Лиепае до -4 градусов в Алуксне, вечером станет холоднее.