Чт, 6.02.2020
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В пятницу будет морозно, но солнечно

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь на пятницу и утром температура воздуха в Латвии понизится до -4..-9 градусов, только в некоторых местах на побережье будет до -1 градуса, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха днем составит +2..-3 градуса. Осадков не прогнозируется, ожидается преимущественно солнечная погода.

Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, ночью его порывы на побережье Рижского залива и на востоке страны составят 10-15 метров в секунду.

В Риге в пятницу ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха составит -1..-3 градуса, днем - не выше +1 градуса.

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