На Европу движется мощнейшая буря; она достигнет и Латвии

Метеорологическая служба Великобритании в следующие четыре дня объявила предупреждение о буре. Ожидается, что как в Великобритании, так и в Ирландии самый сильный ветер будет бушевать в воскресенье, когда порывы ветра местами превысят 35 метров в секунду. Урагану дано имя "Циара".

И на севере Франции, в Германии и Дании возможны порывы ветра до 35 метров в секунду. В горных регионах ветер будет еще сильнее.

Сильный ветер, местами перерастающий в бурю, в начале следующей недели ожидается и в других местах Европы.

Разрушения возможны не только от ветра, но и от больших волн и затопления прибрежных территорий.

В Латвии ветер сильнее всего будет бушевать в понедельник ночью и с утра. Местами по стране - главным образом в западном и центральном районах - порывы южного, юго-западного ветра превысят скорость в 20 метров в секунду, а на западном побережье Курземе достигнут скорости 30 метров в секунду.

Сильный ветер в Латвии ожидается также во вторник и в среду. В Лиепае и Вентспилсе порывы ветра сильнее 20 метров в секунду прогнозируются на протяжении трех дней, начиная с вечера воскресенья. Под влиянием ветра, волн, высокого уровня воды и дождя возможна сильная эрозия берега.