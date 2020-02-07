На Европу движется мощнейшая буря; она достигнет и Латвии

В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из крупнейших циклонов в истории наблюдений, он на обширной территории вызовет бури, которые коснутся и Латвии, сообщает агентство LETA.
Метеорологическая служба Великобритании в следующие четыре дня объявила предупреждение о буре. Ожидается, что как в Великобритании, так и в Ирландии самый сильный ветер будет бушевать в воскресенье, когда порывы ветра местами превысят 35 метров в секунду. Урагану дано имя "Циара".
И на севере Франции, в Германии и Дании возможны порывы ветра до 35 метров в секунду. В горных регионах ветер будет еще сильнее.
Сильный ветер, местами перерастающий в бурю, в начале следующей недели ожидается и в других местах Европы.
Разрушения возможны не только от ветра, но и от больших волн и затопления прибрежных территорий.
В Латвии ветер сильнее всего будет бушевать в понедельник ночью и с утра. Местами по стране - главным образом в западном и центральном районах - порывы южного, юго-западного ветра превысят скорость в 20 метров в секунду, а на западном побережье Курземе достигнут скорости 30 метров в секунду.
Сильный ветер в Латвии ожидается также во вторник и в среду. В Лиепае и Вентспилсе порывы ветра сильнее 20 метров в секунду прогнозируются на протяжении трех дней, начиная с вечера воскресенья. Под влиянием ветра, волн, высокого уровня воды и дождя возможна сильная эрозия берега.
В ночь на субботу на востоке страны выпадет 2-7 сантиметров снега. В понедельник по всей Латвии ожидаются осадки, дожди со снегом будут идти и в дальнейшем. Температура воздуха на следующей неделе ожидается в пределах -4..+6 градусов, немного теплее будет в начале неделе.