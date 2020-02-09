На новой неделе ожидается погода, характерная для осени и ранней весны

В понедельник будет дуть сильный ветер с юга, юго-запада, порывами до 17-22 м/с, на побережье 25-28 м/с. Ветреная погода ожидается до середины недели.

Высокий уровень воды и волны усилят эрозию морского берега.

Временами будет идти дождь и снег, возможен град. Температура воздуха составит от -4 до +6 градусов, теплее может быть в понедельник и в воскресенье.