Вс, 9.02.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Внимание! В ближайшие сутки ожидается усиление ветра и сильные осадки

Внимание! В ближайшие сутки ожидается усиление ветра и сильные осадки

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В ночь на понедельник, 10 февраля, и в первой половине дня на всей территории Латвии скорость южного, юго-западного ветра увеличится до 18-23 м/c, на побережье до 28 м/c, предупреждают синоптики. 

Сильнее всего ветер будет в Лиепае, Вентспилсе и на западном побережье Курземе.

Погода будет пасмурной и дождливой, на востоке страны ожидается снег, ночью в Курземе - сильный дождь.

Минимальная температура ночью составит -1..+2 градуса, в Курземе до +5, днем потеплеет до +2..+7. 

В Риге сильный ветер ожидается ночью и утром. Временами пройдут дожди. Ночью будет не меньше +1 градуса, днем до +6..+7. 

Ветер начнет утихать во второй половине дня.  

Читать также

НАВЕРХ