Внимание! В ближайшие сутки ожидается усиление ветра и сильные осадки

Сильнее всего ветер будет в Лиепае, Вентспилсе и на западном побережье Курземе.

Погода будет пасмурной и дождливой, на востоке страны ожидается снег, ночью в Курземе - сильный дождь.

Минимальная температура ночью составит -1..+2 градуса, в Курземе до +5, днем потеплеет до +2..+7.

В Риге сильный ветер ожидается ночью и утром. Временами пройдут дожди. Ночью будет не меньше +1 градуса, днем до +6..+7.