Шторм достиг Балтийского моря

На шведском побережье порывы ветра достигают 28 м/сек, в Дании зарегистрирован ветер в порывах до 33 м/сек.

Наводнение в Дании, 9.02.2020 ФОТО: Henning Bagger / AP

Синоптики предполагают, что волны в Балтийском море достигнут шести метров в высоту.

В Латвии к 20.00 вечера самые сильные порывы ветра зафиксированы на побережье в Лиепае - до 26 м/сек.

Побережье в Дании, 9.02.2020 ФОТО: Henning Bagger / AP

В Великобритании порывы ветра достигли 43 м/сек, а в горах Германии до 46 м/сек.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии из-за ожидаемых порывов ветра объявил желтое предупреждение, а на Курземском побережье объявлено оранжевое предупреждение.

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Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник и в первой половине дня на всей территории Латвии скорость южного, юго-западного ветра увеличится до 18-23 м/c, на побережье до 28 м/c.

Сильнее всего ветер будет в Лиепае, Вентспилсе и на западном побережье Курземе. Погода будет пасмурной и дождливой, на востоке страны ожидается снег, ночью в Курземе - сильный дождь.

Минимальная температура ночью составит -1..+2 градуса, в Курземе до +5, днем потеплеет до +2..+7.

В Риге сильный ветер ожидается ночью и утром. Временами пройдут дожди. Ночью будет не меньше +1 градуса, днем до +6..+7.