К вечеру воскресенья, 9 февраля, шторм достиг Балтийского моря, сообщает LETA.
На шведском побережье порывы ветра достигают 28 м/сек, в Дании зарегистрирован ветер в порывах до 33 м/сек.
Синоптики предполагают, что волны в Балтийском море достигнут шести метров в высоту.
В Латвии к 20.00 вечера самые сильные порывы ветра зафиксированы на побережье в Лиепае - до 26 м/сек.
В Великобритании порывы ветра достигли 43 м/сек, а в горах Германии до 46 м/сек.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии из-за ожидаемых порывов ветра объявил желтое предупреждение, а на Курземском побережье объявлено оранжевое предупреждение.
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Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник и в первой половине дня на всей территории Латвии скорость южного, юго-западного ветра увеличится до 18-23 м/c, на побережье до 28 м/c.
Сильнее всего ветер будет в Лиепае, Вентспилсе и на западном побережье Курземе. Погода будет пасмурной и дождливой, на востоке страны ожидается снег, ночью в Курземе - сильный дождь.
Минимальная температура ночью составит -1..+2 градуса, в Курземе до +5, днем потеплеет до +2..+7.
В Риге сильный ветер ожидается ночью и утром. Временами пройдут дожди. Ночью будет не меньше +1 градуса, днем до +6..+7.
Ветер начнет утихать во второй половине дня.