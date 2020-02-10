Пн, 10.02.2020
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Синоптики сделали прогноз на весну: возможны погодные аномалии

ФОТО: Unsplash

После самой теплой в истории метеонаблюдений зимы в Латвии, скорее всего, ожидается и теплая весна, сообщает агентство LETA.

Сезонные прогнозы свидетельствуют, что в этом году весенние и летние месяцы будут теплее нормы или же температура воздуха будет близка к многолетним средним показателям.

Наибольшие аномалии температуры возможны в марте - в этот весенний месяц ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.

Хотя может сохраниться активность атлантических циклонов с осадками, отсутствие снега будет способствовать более быстрому высыханию почвы, увеличивая возможность засухи и пожаров.

Несмотря на то, что средняя температура воздуха весной ожидается выше, чем в другие года, слишком раннее начало сезона роста растений означает больший риск в случае заморозков.

В оставшиеся две декады февраля сохранится погода, характерная для нынешней зимы. Ожидаются дожди, так как температура воздуха по-прежнему будет нетипичной высокой - только иногда ночью она опустится ниже нуля. В самые теплые дни температура может повыситься до +10 градусов.

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