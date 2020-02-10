Синоптики сделали прогноз на весну: возможны погодные аномалии

Сезонные прогнозы свидетельствуют, что в этом году весенние и летние месяцы будут теплее нормы или же температура воздуха будет близка к многолетним средним показателям.

Наибольшие аномалии температуры возможны в марте - в этот весенний месяц ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.

Хотя может сохраниться активность атлантических циклонов с осадками, отсутствие снега будет способствовать более быстрому высыханию почвы, увеличивая возможность засухи и пожаров.

Несмотря на то, что средняя температура воздуха весной ожидается выше, чем в другие года, слишком раннее начало сезона роста растений означает больший риск в случае заморозков.