Синоптики сделали прогноз на весну: возможны погодные аномалии

После самой теплой в истории метеонаблюдений зимы в Латвии, скорее всего, ожидается и теплая весна, сообщает агентство LETA.
Сезонные прогнозы свидетельствуют, что в этом году весенние и летние месяцы будут теплее нормы или же температура воздуха будет близка к многолетним средним показателям.
Наибольшие аномалии температуры возможны в марте - в этот весенний месяц ожидается, что среднемесячная температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.
Хотя может сохраниться активность атлантических циклонов с осадками, отсутствие снега будет способствовать более быстрому высыханию почвы, увеличивая возможность засухи и пожаров.
Несмотря на то, что средняя температура воздуха весной ожидается выше, чем в другие года, слишком раннее начало сезона роста растений означает больший риск в случае заморозков.
В оставшиеся две декады февраля сохранится погода, характерная для нынешней зимы. Ожидаются дожди, так как температура воздуха по-прежнему будет нетипичной высокой - только иногда ночью она опустится ниже нуля. В самые теплые дни температура может повыситься до +10 градусов.