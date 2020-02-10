Бурю пережили: во вторник ожидается более сухая и ясная погода

Как ночью, так и днем во многих районах пройдет кратковременный дождь, местами также ожидается снег и град.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, скорость порывов которого на побережье будет составлять до 18 метров в секунду.

Температура воздуха составит +1..+5 градусов.

В Риге во вторник ожидается кратковременный дождь, количество облаков временами будет уменьшаться. Скорость порывов юго-западного ветра не будет превышать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет составлять от +2 до +5 градусов.