В среду ожидаются кратковременные осадки

В среду, 12 февраля, в большинстве районов Латвии из-за облаков будет выглядывать солнце, ожидаются кратковременные осадки - снег, небольшой дождь, главным образом в Курземе возможен также град, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.
Более сильный ветер сохранится в Курземе, где на западном побережье скорость его порывов будет достигать 18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.
В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь, в течение дня количество облаков уменьшится, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха составит +5 градусов.