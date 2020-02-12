Ср, 12.02.2020
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В среду ожидаются кратковременные осадки

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В среду, 12 февраля, в большинстве районов Латвии из-за облаков будет выглядывать солнце, ожидаются кратковременные осадки - снег, небольшой дождь, главным образом в Курземе возможен также град, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Более сильный ветер сохранится в Курземе, где на западном побережье скорость его порывов будет достигать 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь, в течение дня количество облаков уменьшится, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха составит +5 градусов.

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