Вс, 16.02.2020
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Буря "Киара" ушла. Грядет новая - "Деннис"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Метеослужба Великобритании выступила с новым предупреждением: на Европу надвигается ураган "Деннис". На этой неделе Европа уже пережила одну бурю - "Киара", которая унесла несколько жизней и причинила внушительный ущерб в разных сферах. 

Ураган "Киара" унес три человеческие жизни - в Чехии, Словении и Великобритании. В понедельник, 10 февраля, были отменены сотни авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение, а сотни тысяч людей остались без электричества, сообщает SKY. 

"Киара" ушла, уступив место "Деннису". Ураган ожидается в ближайшие пять дней, вероятно, он отправится на восток. Есть риск затопления территорий и перебоев в электроснабжении.

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