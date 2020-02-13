Буря "Киара" ушла. Грядет новая - "Деннис"

Метеослужба Великобритании выступила с новым предупреждением: на Европу надвигается ураган "Деннис". На этой неделе Европа уже пережила одну бурю - "Киара", которая унесла несколько жизней и причинила внушительный ущерб в разных сферах.
Ураган "Киара" унес три человеческие жизни - в Чехии, Словении и Великобритании. В понедельник, 10 февраля, были отменены сотни авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение, а сотни тысяч людей остались без электричества, сообщает SKY.
"Киара" ушла, уступив место "Деннису". Ураган ожидается в ближайшие пять дней, вероятно, он отправится на восток. Есть риск затопления территорий и перебоев в электроснабжении.