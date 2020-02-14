Пт, 14.02.2020
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Температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов тепла

ФОТО: EPA/Scanpix

Ученые зарегистрировали в Антарктике температурный рекорд в 20,75 градуса по Цельсию - это первый случай, когда показатели здесь превысили рубеж в 20 градусов.

Как рассказали агентству AFP бразильские ученые, такую температуру они зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур.

Ученые отметили, что температура регулярно измеряется в рамках 20-летнего научного исследования того, как изменение климата влияет на вечную мерзлоту региона.

Напомним, что 6 февраля в Антарктике также была зарегистрирована наивысшая за всю историю наблюдений температура - согласно данным на аргентинской научной станции на базе Эсперанса, она поднялась до +18,3 градусов по Цельсию.

Прошлый рекорд был зарегистрирован 24 марта 2015 года, когда температура достигла 17,5 градусов.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что Антарктида - одно из быстрее всего прогревающихся мест на планете. В течение последних 50 лет температура воздуха там выросла почти на три градуса по Цельсию.

Галерея: Тающая Антарктида 

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