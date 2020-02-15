Сб, 15.02.2020
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В субботу усилится ветер, в Курземе ожидаются дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В субботу в Латвии южный и юго-западный ветер станет умеренным, однако его порывы на побережье будут достигать 5-20 метров в секунду, сообщают синоптики.

Погода ожидается преимущественно облачная. После обеда в Курземе, начиная с северо-запада, ожидается дождь, ближе к вечеру будет небольшой дождь и снегопад также и в Видземе.

Температура воздуха достигнет +1.. +5 градусов.

Над Ригой будет облачно, вечером возможны небольшие осадки. Южный, юго-западный ветер к вечеру достигнет порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса.

Влияющий на погоду в Латвии циклон находится далеко на западе — в Атлантическом океане. Атмосферное давление на юге Латгале повысится до 770 миллиметров атмосферного ртутного столба над уровнем море. Далее ожидается понижение давления.

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