В субботу усилится ветер, в Курземе ожидаются дожди

Погода ожидается преимущественно облачная. После обеда в Курземе, начиная с северо-запада, ожидается дождь, ближе к вечеру будет небольшой дождь и снегопад также и в Видземе.

Температура воздуха достигнет +1.. +5 градусов.

Над Ригой будет облачно, вечером возможны небольшие осадки. Южный, юго-западный ветер к вечеру достигнет порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса.