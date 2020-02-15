Прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Латвии продолжится усиление ветра и повышение температуры воздуха, пишет LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Вечером скорость ветра в порывах составит 13-18 м/c, на побережье до 23 м/c.
Будет в основном пасмурно, местами ожидаются небольшие осадки, ночью в Видземе и Латгале обледенеют дороги. Максимальная температура ночью составит -1..+4 градусов. Вечером на большей части территории Латвии будет идти дождь, потеплеет до +3..+8 градусов.
В Риге будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха поднимется с +1..+2 градусов в ночь на воскресенье до +9 в ночь на понедельник.