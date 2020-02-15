Воскресенье будет более ветреным и теплым

Вечером скорость ветра в порывах составит 13-18 м/c, на побережье до 23 м/c.

Будет в основном пасмурно, местами ожидаются небольшие осадки, ночью в Видземе и Латгале обледенеют дороги. Максимальная температура ночью составит -1..+4 градусов. Вечером на большей части территории Латвии будет идти дождь, потеплеет до +3..+8 градусов.