Сильный ветер: спасатели предупреждают об опасности

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает соблюдать осторожность в прибрежных районах в связи с ожидающимся усилением ветра.
Спасатели призывают в воскресенье, 16 февраля, не ходить на прогулки у моря, соблюдать осторожность и сообщать VUGD о разрушениях, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Об этом агентству LETA сообщила представитель ГПСС Агрита Витола.
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье к вечеру ожидаются усиление ветра и осадки. Южный, юго-западный ветер ближе к вечеру в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до 23 метров в секунду.
Днем местами, в основном в Курземе, возможен небольшой дождь, а вечером дожди пройдут на большей части территории страны.
Температура воздуха к вечеру повысится до +3..+8 градусов, в ночь на понедельник станет еще теплее, будут побиты рекорды тепла для 17 февраля.
В Риге к вечеру также возможны осадки. Максимальная температура воздуха днем составит +7 градусов, южный ветер усилится до 17 метров в секунду.