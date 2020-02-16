Сильный ветер: спасатели предупреждают об опасности

Спасатели призывают в воскресенье, 16 февраля, не ходить на прогулки у моря, соблюдать осторожность и сообщать VUGD о разрушениях, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Об этом агентству LETA сообщила представитель ГПСС Агрита Витола.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье к вечеру ожидаются усиление ветра и осадки. Южный, юго-западный ветер ближе к вечеру в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, местами на побережье - до 23 метров в секунду.

Днем местами, в основном в Курземе, возможен небольшой дождь, а вечером дожди пройдут на большей части территории страны.

Температура воздуха к вечеру повысится до +3..+8 градусов, в ночь на понедельник станет еще теплее, будут побиты рекорды тепла для 17 февраля.